سعد الحريري يزور ضريح والده في ذكرى الـ 17 لاغتياله

زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، يوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.‏

وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية.

المصدر: وكالات