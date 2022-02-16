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سعد الحريري يزور ضريح والده في ذكرى الـ 17 لاغتياله

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زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق ‏الحريري، يوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.‏

وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية.

المصدر: وكالات

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