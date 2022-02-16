سعد الحريري يزور ضريح والده في ذكرى الـ 17 لاغتياله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seb7
زار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، يوم الاثنين، في ذكرى مرور 17 عاما على اغتياله.
وحضر الحريري مع أعضاء أسرته إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل وغادر دون الإدلاء بتصريحات إعلامية.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.