ألمانيا ترسل مدافع هاوتزر إلى ليتوانيا

أعلن الجيش الألماني إرساله أول دفعة من 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا اليوم الاثنين، وحوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية بما فيها 6 مدافع هاوتزر.

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المصدر: وكالات