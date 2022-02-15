ألمانيا ترسل مدافع هاوتزر إلى ليتوانيا

تاريخ النشر:15.02.2022 | 11:50 GMT | فيديوهات
أعلن الجيش الألماني إرساله أول دفعة من 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا اليوم الاثنين، وحوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية بما فيها 6 مدافع هاوتزر.
المصدر: وكالات
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