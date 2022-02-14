مصافحة محرجة بين الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني في كييف

تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس لموقف محرج بمصافحتهما "بأطراف الأصابع"، فور وصول الأخير إلى قصر مارينسكي في كييف.

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ووصل المستشار الألماني اليوم الاثنين إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الأزمة الأوكرانية والتوتر غير المسبوق في أوروبا.

المصر: وكالات