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رصد معدات عسكرية على الطريق السريع غربي العاصمة الأوكرانية

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رصدت قافلة من المعدات العسكرية ليلة الاثنين بالقرب من قرية ناتالوفكا في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا، على بعد 130 كيلومترا من الحدود مع بيلاروس.

وتظهر لقطات سجلت على الطريق السريع M06 على بعد 240 كيلومترًا غرب كييف، المركبات العسكرية، بما فيها ناقلات الجند المدرعة تقف باتجاه العاصمة الأوكرانية.

المصدر: رابتلي

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