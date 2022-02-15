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دوريات مشتركة لمقاتلات "سو-30 أس أم" على حدود بيلاروس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن دوريات لمقاتلات روسية وبيلاروسية "سو-30 أس أم" على طول حدود بيلاروس خلال مناورات "حزم الاتحاد 2022" المشتركة.

وبحسب الوزارة، أقلعت الطائرات من مطار بارانوفيتشي، وقامت برحلات فردية ومزدوجة في ظروف جوية صعبة.

المصدر: رابتلي

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