دوريات مشتركة لمقاتلات "سو-30 أس أم" على حدود بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن دوريات لمقاتلات روسية وبيلاروسية "سو-30 أس أم" على طول حدود بيلاروس خلال مناورات "حزم الاتحاد 2022" المشتركة.

وبحسب الوزارة، أقلعت الطائرات من مطار بارانوفيتشي، وقامت برحلات فردية ومزدوجة في ظروف جوية صعبة.

المصدر: رابتلي