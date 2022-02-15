دوريات مشتركة لمقاتلات "سو-30 أس أم" على حدود بيلاروس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se3b
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين عن دوريات لمقاتلات روسية وبيلاروسية "سو-30 أس أم" على طول حدود بيلاروس خلال مناورات "حزم الاتحاد 2022" المشتركة.
وبحسب الوزارة، أقلعت الطائرات من مطار بارانوفيتشي، وقامت برحلات فردية ومزدوجة في ظروف جوية صعبة.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.