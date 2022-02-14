سفن أسطول المحيط الهادئ تطلق نيران المدفعية في بحر أوخوتسك

أجرت السفن الحربية الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ مناورات أطلقت خلالها نيران المدفعية على أهداف سطحية تحاكي سفن العدو في بحر أوخوتسك.

وقامت مجموعة السفن الضاربة المكونة من طرادات "سوفيرشيني" و"غرومكي" و"ألدار تسيدينشابوف" بإطلاق نيران مدفعية مشتركة، فيما أطلقت المجموعة التكتيكية المكونة من فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وسفينة "الأميرال بانتيليف" المضادة للغواصات وطراد "غريمياشي" نيران المدفعية على أهداف بحرية تحاكي فرقة إنزال معادية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية