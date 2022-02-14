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اليمن.. الآلاف يحتفلون بالذكرى الـ11 لثورة فبراير في تعز

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خرج الآلاف من سكان تعز يوم السبت، إلى شوارع المدينة إحياءً للذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير 2011.

وأظهرت لقطات آلاف السكان يحملون لافتات وأعلام اليمن يسيرون ويهتفون بينما كان الجنود يحرسون المسيرة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات ثورية وشددوا على استمرار النضال حتى تحقيق أهداف الثورة وإسقاط انقلاب الحوثي.

المصدر: رابتلي

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