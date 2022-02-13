بالفيديو.. غواصة روسية تعبر الدردنيل للمشاركة في تدريبات

نشرت وكالة "رابتلي" السبت 12 فبراير لقطات تظهر غواصة الأسطول الروسي تعبر مضيق الدردنيل إلى البحر الأسود رفقة قاربين لخفر السواحل التركي.

وأفادت الوكالة بأن الغواصة توجهت إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات بحرية، ونقلت عن وسائل إعلام تركية أنها من طراز طراز B-237 Rostov-on-Don من فئة Kilo المحدثة.

المصدر: رابتلي