رومانيا.. وصول دفعة جديدة من المدرعات الأمريكية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة 11 فبراير بوصول مزيد من القوات الأمريكية إلى رومانيا، ونشرت فيديو لوصول مدرعات أمريكية إلى قاعدة كونستانتا شرقي رومانيا.

المصدر: أ.ب.