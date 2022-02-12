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رومانيا.. وصول دفعة جديدة من المدرعات الأمريكية

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة 11 فبراير بوصول مزيد من القوات الأمريكية إلى رومانيا، ونشرت فيديو لوصول مدرعات أمريكية إلى قاعدة كونستانتا شرقي رومانيا.

المصدر: أ.ب.

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