رومانيا.. وصول دفعة جديدة من المدرعات الأمريكية
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة 11 فبراير بوصول مزيد من القوات الأمريكية إلى رومانيا، ونشرت فيديو لوصول مدرعات أمريكية إلى قاعدة كونستانتا شرقي رومانيا.
المصدر: أ.ب.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الجمعة 11 فبراير بوصول مزيد من القوات الأمريكية إلى رومانيا، ونشرت فيديو لوصول مدرعات أمريكية إلى قاعدة كونستانتا شرقي رومانيا.
المصدر: أ.ب.
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