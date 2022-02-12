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بالفيديو.. مساعدات روسية للمعلمين السوريين في حلب

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قدم مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية لمعلمي مدارس مدينة حلب السورية، حيث تم توزيع مواد غذائية على معلمي وموظفي 17 مدرسة في المدينة.

المصدر: RT



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