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بالفيديو.. عمال يدمرون جزءا من مبنى وأنابيب صرف صحي أثناء كسر قطعة جليد عملاقة بفولغوغراد

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أظهرت لقطات من مدينة فولغوغراد الروسية لحظة سقوط قطعة جليدية كبيرة من سقف أحد المباني السكنية أثناء عملية تنظيفه من الجليد.

وأدت الجهود المفرطة للعمال أثناء تنظيف سقف أحد المباني السكنية إلى تدمير جزء من المبنى وأنبوب الصرف الصحي جراء سقوط قطعة الجليد.

المصدر: RT

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