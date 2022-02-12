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حاملة طائرات "يو إس إس هاري ترومان" الأمريكية ترسو في ميناء كرواتي

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رست حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في ميناء سبليت الكرواتي الجمعة 11 فبراير بعد مشاركتها في مناورات "نبتون سترايك 22" لحلف الناتو في البحر المتوسط.

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وحسب وكالة "أسوشيتد برس" ستبقى حاملة الطائرات في ميناء سبليت حتى 15 فبراير.

المصدر: أ.ب.

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