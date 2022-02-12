حاملة طائرات "يو إس إس هاري ترومان" الأمريكية ترسو في ميناء كرواتي

رست حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في ميناء سبليت الكرواتي الجمعة 11 فبراير بعد مشاركتها في مناورات "نبتون سترايك 22" لحلف الناتو في البحر المتوسط.

إقرأ المزيد

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" ستبقى حاملة الطائرات في ميناء سبليت حتى 15 فبراير.

المصدر: أ.ب.