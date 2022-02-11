ظاهرة غامضة.. مقتل المئات من الطيور سقطت دفعة واحدة على الأرض في مدينة مكسيكية
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سجلت الكاميرا في مدينة كواوتيموك بولاية تشيواوا المكسيكية ظاهرة غريبة حيث سقط في آن واحد نحو مئة طير على الأرض لسبب مجهول ونفق العديد منها.
ورجح علماء بيطريون أن من الأسباب الممكنة للحادث قفزة في توتر التيار الكهربائي في سلك كانت الطيور تقف عليه..
المصدر: eldiariodechihuahua.mx
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