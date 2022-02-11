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فيديو يظهر ما قد يكون أقمار "ستارلينك" الصناعية المدمرة بالعاصفة المغناطيسية القوية

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نشرت الجمعية الفلكية الكاريبية فيديو يظهر أجساما لامعة في سماء بورتو-ريكو وقالت إنها قد تكون أقمار "ستارلينك" الصناعية لشركة "سبيس إكس" المدمرة بالعاصفة المغناطيسية القوية.

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هذا وجاء في بيان شركة "SpaceX" أن ما يصل إلى 40 قمرا صناعيا من أصل 49 قمرًا صغيرًا تم إطلاقها الأسبوع الماضي ربما عادت إلى الغلاف الجوي واحترقت، وذلك بسبب العاصفة المغناطيسية التي وصلت الأرض بعد تدفق إشعاعي ضخم من الشمس.

المصدر: أ.ب. + RT

 

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