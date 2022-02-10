إيران تنشر مقاطع جديدة من اختبار صاروخها الجديد

تاريخ النشر:10.02.2022 | 15:28 GMT | فيديوهات
بث التلفزيون الإيراني مقاطع جديدة من اختبار صاروخ "خيبر شكن" الباليستي الذي كشف عن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء 9 فبراير.
المصدر: أ.ب.
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