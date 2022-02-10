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إيران تنشر مقاطع جديدة من اختبار صاروخها الجديد

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بث التلفزيون الإيراني مقاطع جديدة من اختبار صاروخ "خيبر شكن" الباليستي الذي كشف عن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء 9 فبراير.

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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا ويصيب الهدف بـ
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا ويصيب الهدف بـ"دقة عالية"

المصدر: أ.ب.

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