إيران تنشر مقاطع جديدة من اختبار صاروخها الجديد

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بث التلفزيون الإيراني مقاطع جديدة من اختبار صاروخ "خيبر شكن" الباليستي الذي كشف عن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء 9 فبراير.

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المصدر: أ.ب.