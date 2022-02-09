رمايات قتالية من منظومات "كورنيت" الصاروخية المضادة لدبابات
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نفذ طلاب أكاديمية "ميخايلوفسكايا" العسكرية للمدفعية بمقاطعة لينينغراد الروسية رمايات من منظومات "كورنيت" الصاروخية المضادة لدبابات ونجحوا في تدمير معدات عسكرية للعدو المفترض.
وأصابت أنظمة "كورنيت" أهدافها المتحركة وغير المتحركة من على مسافة 4 آلاف متر وأكثر.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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