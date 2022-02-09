نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر لقطات من مناورات "نوبل فيوجن" البحرية العسكرية في المحيط الهادئ.

وأظهرت اللقطات مشاركة سفن "يو اس اس إيسيكس" و"يو اس اس أمريكا" الحربية للإنزال وحاملة طائرات "يو اس اس ابراهام لينكولن" في المناورات و تحليقات المقاتلات من على متنها وإنزال طوافات على وسادة هوائية.

المصدر: twitter.com/USNavy