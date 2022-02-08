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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق

مروحيات مي-8 تستهدف مواقع العدو المفترض بالقنابل

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تدربت طواقم مروحيات مي-8 في استهداف مواقع العدو المفترض بقنابل أثناء المناورات في مقاطعة كورغان الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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