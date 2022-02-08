مروحيات مي-8 تستهدف مواقع العدو المفترض بالقنابل
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تدربت طواقم مروحيات مي-8 في استهداف مواقع العدو المفترض بقنابل أثناء المناورات في مقاطعة كورغان الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
تدربت طواقم مروحيات مي-8 في استهداف مواقع العدو المفترض بقنابل أثناء المناورات في مقاطعة كورغان الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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