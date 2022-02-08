 
مباشر

مشاهد من "مقبرة" القنابل والألغام في صنعاء

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scmj

نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لآلاف القنابل العنقودية والألغام في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء التي تم جمعها منذ بدء عمليات التحالف العربي.

إقرأ المزيد
اليمن.. نزع 3855 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري
اليمن.. نزع 3855 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا