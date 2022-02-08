مشاهد من "مقبرة" القنابل والألغام في صنعاء

نشرت وكالة "رابتلي" فيديو لآلاف القنابل العنقودية والألغام في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء التي تم جمعها منذ بدء عمليات التحالف العربي.

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المصدر: رابتلي