خلال تدريب في تسخينفال.. وحدة القوات الخاصة الروسية تمنع مسلحين من الاستيلاء على مستشفى

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء 8 فبراير فيديو من تدريب عسكري للقوات الخاصة التابعة للدائرة الفدرالية الجنوبية الروسية في مدينة تسخينفال بأوسيتيا الجنوبية.

واستطاعت وحدة القوات الخاصة أن تمنع المسلحين المفترضين من الاستيلاء على مستشفى وقمع نقاط إطلاق النار، وثم صدت قوات العدو المتفوق عدديا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية