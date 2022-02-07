بالفيديو.. اصطدام أكثر من 30 سيارة على طريق سريع بمقاطعة كالوغا الروسية بسبب الجليد
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اصطدمت أكثر من 30 سيارة يوم الأحد على طريق سريع في مقاطعة كالوغا الروسية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والجليد.
وأدى الحادث إلى إغلاق حركة المرور باتجاه موسكو تمامًا، وذكرت وكالة "رابتلي" أن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات أصيب جراء حادث، وتم نقله إلى مستشفى في مدينة أوبنينسك.
المصدر: رابتلي
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