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بالفيديو.. تحليقات لمقاتلات الناتو فوق البحر الأيوني خلال تدريبات موسعة

فيديوهات

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات جديدة من المناورات الواسعة النطاق لقوات دول الناتو "نبتون سترايك 22"، حيث أظهرت تحليقات مقاتلات اف-16 واف-18 الأمريكية واليونانية فوق البحر الأيوني.

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وذكرت الوكالة أن التحليقات نفذت نهاية الأسبوع الماضي من على متن حاملة طائرات "يو اس اس هاري ترومان" الأمريكية.

المصدر: أ.ب.

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