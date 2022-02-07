بالفيديو.. تحليقات لمقاتلات الناتو فوق البحر الأيوني خلال تدريبات موسعة

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات جديدة من المناورات الواسعة النطاق لقوات دول الناتو "نبتون سترايك 22"، حيث أظهرت تحليقات مقاتلات اف-16 واف-18 الأمريكية واليونانية فوق البحر الأيوني.

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وذكرت الوكالة أن التحليقات نفذت نهاية الأسبوع الماضي من على متن حاملة طائرات "يو اس اس هاري ترومان" الأمريكية.

المصدر: أ.ب.