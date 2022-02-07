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ضمن المناورات العسكرية.. السفن الحربية الروسية تعبر "حقولا جليدية" إلى بحر أوخوتسك

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أظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية مجموعة لأكثر من 20 سفينة حربية روسية وهي تعبر "حقولا" جليدية في منطقة مضيق لابيروزا متوجهة من بحر اليابان إلى بحر أوخوتسك أثناء مناروات عسكرية هناك.

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ومن السفن المشاركة في المناورة كانت الطرادات غريماتشي وسوفرشيني وغرومكي وألدار تسيدينجابوف والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف وغيرها، ووفرت كاسحة جليد "الكابتن خليبنيكوف" شق الطريق لمرور جميع السفن عبر الجليد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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