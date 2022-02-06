البنتاغون ينشر اللحظات الأولى بعد تفجير مطار كابل

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات جوية توثق اللحظات الأولى بعد تفجير مطار كابل الذي وقع في 26 أغسطس 2021 وأودى بحياة 13 جنديا أمريكيا ونحو 170 مواطنا أفغانيا.

جاء ذلك في تقرير البنتاغون عن نتائج التحقيق في التفجير الذي استهدف مطار كابل خلال عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس الماضي.

وأشارت نتائج التحقيق التي قدمها قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي يوم الجمعة إلى أنه تم تفجير عبوة ناسفة واحدة محشوة بأجزاء معدنية أثناء الهجوم.

المصدر: وكالات