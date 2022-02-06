الجيش الأوكراني يتدرب في منطقة تشيرنوبيل المحظورة

أجرت وحدات من قوات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية مناورات تكتيكية مشتركة في "بريبيات" الواقعة في منطقة تشيرنوبيل المحظورة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن رجال الأمن والإنقاذ والشرطة تدربوا على تنسيق المهام للدفاع عن المنطقة وشن عمليات قتالية في المناطق الحضرية ومواجهة آثارها.

المصدر: رابتلي