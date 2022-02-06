العثور على الآلاف من الأسماك النافقة في المحيط الأطلسي
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أمرت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق بعد العثور على كتلة كبيرة من الأسماك النافقة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الفرنسية.
ونشرت منظمة Sea Shepherd لقطات جوية تظهر العديد من سفن الصيد في خليج بسكاي قبالة سواحل جنوب غرب فرنسا تبحر قرب كميات كبيرة من الأسماك النافقة.
وكتبت المنظمة في تويتر أن إحدى سفن الصيد تخلصت من الأسماك بإلقائها في البحر.
المصدر: AP + وكالات
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