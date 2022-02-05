الملكة إليزابيث تقيم مأدبة نادرة عشية الذكرى الـ70 لتوليها العرش

حضرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية السبت حفل استقبال أعضاء من المجتمع المحلي ومجموعات من المتطوعين الذي أقيم في قصر ساندرينغهام عشية الذكرى الـ70 لاعتلائها العرش الملكي.

وخلال الحفل قامت الملكة البريطانية بقطع كعكة كبيرة مزينة بشعار الذكرى البلاتينية بسكين كبير.

وهذه هي أول اطلالة رسمية للملكة إليزابيث أمام الجمهور مُنذ دخولها المستشفى في أكتوبر.

المصدر: وكالات