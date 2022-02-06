 
مباشر

طوابير طويلة من الشاحنات تمتد لعشرات الكيلومترات في ولاية أمريكية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbw2

تسبب حادث مروري على طريق جليدي في ولاية تكساس الأمريكية بظهور طوابير من الشاحنات تمتد إلى عشرات الكيلومترات يوم الجمعة.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا