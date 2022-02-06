طوابير طويلة من الشاحنات تمتد لعشرات الكيلومترات في ولاية أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbw2
تسبب حادث مروري على طريق جليدي في ولاية تكساس الأمريكية بظهور طوابير من الشاحنات تمتد إلى عشرات الكيلومترات يوم الجمعة.
المصدر: AP
تسبب حادث مروري على طريق جليدي في ولاية تكساس الأمريكية بظهور طوابير من الشاحنات تمتد إلى عشرات الكيلومترات يوم الجمعة.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.