شاهد.. قادة 3 دول عربية يشاركون في مأدبة أقامها الزعيم الصيني
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أقام الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته بينغ لي يوان مأدبة في قاعة الشعب الكبرى يوم السبت للترحيب بقادة دول العالم الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
واجتمع أكثر من 30 من قادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد.
المصدر: وكالات
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