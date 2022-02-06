جنود أوكرانيون يتدربون على إطلاق قاذفات القنابل تحت إشراف العسكريين الأمريكيين

نشرت وكالة أسوشيتد برس لقطات تظهر القوات الأوكرانية وهي تتدرب على استخدام قاذفات القنابل M141 تحت إشراف العسكريين الأمريكيين في مدينة لفوف يوم الجمعة.

وقد سلمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في وقت سابق قاذفات قنابل يدوية من طراز M141 المصممة لتدمير الأهداف على مسافات قصيرة.

المصدر: AP