اندلاع حريق في مبنى السفارة الروسية لدى الفلبين

سارع رجال الإطفاء إلى السفارة الروسية لدى الفلبين الواقعة في مدينة ماكاتي جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا لإخماد الحريق الذي اندلع فيها يوم الجمعة.

وتم الإعلان عن السيطرة على الحريق بعد وقت قصير من اندلاعه، فيما يجري تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

المصدر: رابتلي