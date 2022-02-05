كلمات مؤثرة.. طفل مغربي يتطوع لإنقاذ ريان من البئر

وثق مقطع فيديو متداول تطوع أحد الأطفال المغاربة لإنقاذ ريان الذي سقط في بئر عميقة منذ أيام.

وقال الطفل إنه مازال يدرس بالصف السادس، وقرر أن يأتي هو ووالده لإنقاذ ريان بعد أن سقط في البئر.

وعندما سئل الطفل عن فكرة الموت، أجاب: "الموت علينا حق"، فيما أوضح والده أنهم جاءوا في محاولة لإنقاذ ريان: "نضحي في سبيل الله".

يذكر أن قضية ريان شهدت تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

المصدر: RT