فيديو متداول للحظة إمداد الطفل ريان بالأكسجين داخل البئر

أوضح فيديو متداول لحظة إمداد الطفل ريان بالأوكسجين، وسط محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عمقه 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر الفيديو قيام رجال الإنقاذ بربط أنبوبة أكسجين وإنزالها داخل البئر إلى البؤرة المتواجد بها الطفل لتذويده بالأوكسجين الكافي.

يذكر أن قضية ريان شهدت تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

المصدر: RT