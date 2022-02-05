الولايات المتحدة تسلم مروحيتين من طراز "بلاك هوك" لكرواتيا

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سلمت الولايات المتحدة يوم الخميس، مروحيتين من طراز "بلاك هوك" لكرواتيا.

وحسب السفارة الأمريكية لدى كرواتيا فإن المروحيتين UH-60M، ستساهم في زيادة القدرات الدفاعية والتأهب العسكري لكرواتيا.

وشكر وزير الدفاع الكرواتي، ماريو بانوزيتش الولايات المتحدة على التبرع بالمروحيات.

وأبرمت كرواتيا الشهر الماضي اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 89 مركبة برادلي قتالية في إطار التعاون مع واشنطن.

المصدر: AP