رفع علم إيران في قطر احتفالا بتأهلها إلى مونديال 2022

حضر السفير الإيراني لدى قطر احتفالية رفع علم بلاده على كورنيش الدوحة يوم الخميس بعد أن تأهل المنتخب الإيراني لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال السفير الإيراني لدى قطر حميد رضا دهقاني: "أنا محظوظ اليوم ونحمد الله تبارك وتعالى أني استطعت اليوم أن أرفع العلم الإيراني هنا في الدوحة في قطر، وتعرفون أنه لا يوجد فخر واعتزاز بهذه الدرجة عندما يرفع سفير علم بلده في هذا الحدث العالمي".

ومن المرتقب أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: رابتلي