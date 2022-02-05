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وكالة الأنباء البولندية: بدء وصول قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

القوات الروسية والبيلاروسية تطلق نيران المدفعية أثناء التدريبات المشتركة

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تدربت وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية والبيلاروسية على تدمير المعدات والقوى البشرية للعدو المفترض كجزء من عملية تفتيش لقوات الرد السريع التابعة للبلدين في بيلاروس.

 واستخدمت في التدريبات مدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدافع الهوتزر ذاتية الحركة من عيار 120 ملم من طراز "نونا – إس" وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة "غراد" وبطارية هاون "ساني" و بطارية هاون "نونا – إم1".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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