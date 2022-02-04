شي جين بينغ يستقبل فلاديمير بوتين في بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل بكين اليوم الجمعة في أول زيارة رسمية له منذ بداية جائحة كورونا.

ولم يتصافح بوتين وشي جين بينغ مراعاة لقواعد السلامة الوبائية، إلا أن كلا منهما لوّح للآخر بالتحية فقط.

والرئيس الروسي هو أول زعيم عالمي يلتقي شي جين بينغ وجها لوجه منذ بداية الوباء.

المصدر: وكالات