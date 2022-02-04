حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تقود مناورات الناتو في المتوسط

تظهر لقطات المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية وهي تجري مناورات بحرية واسعة النطاق "نبتون سترايك 22" في بحري الأبيض المتوسط ​​والأدرياتيكي.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب الباردة التي تخضع فيها مجموعة قتالية كاملة للناتو لحاملة طائرات أمريكية.

المصدر: AP