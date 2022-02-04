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حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تقود مناورات الناتو في المتوسط

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تظهر لقطات المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية وهي تجري مناورات بحرية واسعة النطاق "نبتون سترايك 22" في بحري الأبيض المتوسط ​​والأدرياتيكي.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب الباردة التي تخضع فيها مجموعة قتالية كاملة للناتو لحاملة طائرات أمريكية.

المصدر: AP

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