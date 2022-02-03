وزير الدفاع الإسرائيلي يقوم بزيارة غير معلنة لقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين

زار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.

وعقب وصوله إلى القاعدة الأمريكية علق غانتس على العلاقات الودية بين إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة قائلا: "إن تعميق التعاون سيسمح لنا بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين".

وقال غانتس، متحدثا من أمام مدمرة "يو إس إس كول" الأمريكية التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الإمارات للمساعدة في حمايتها من هجمات الحوثيين المستمرة، إن "هذا (التعاون) هو حاجة أمنية من الدرجة الأولى في ضوء التحديات المتزايدة على الجبهة البحرية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام".

المصدر: وكالات