شاهد.. كيم جونغ أون يعدو بالحصان بسرعة في وثائقي جديد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbd7
يظهر فيلم وثائقي جديد تحت عنوان "عام النصر العظيم 2021" زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يعدو بالحصان الأبيض بسرعة ويشاهد شروق الشمس بمفرده على أحد الشواطئ.
ويمتد الفيلم الوثائقي الجديد عن زعيم كوريا الشمالية لمدة ساعة وخمس وأربعين دقيقة تقريبًا وتشمل مشاركة كيم في اجتماعات حزب العمال الحاكم والكثير من مشاريع البناء والزراعة والشؤون العسكرية.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.