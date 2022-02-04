شاهد.. كيم جونغ أون يعدو بالحصان بسرعة في وثائقي جديد

يظهر فيلم وثائقي جديد تحت عنوان "عام النصر العظيم 2021" زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يعدو بالحصان الأبيض بسرعة ويشاهد شروق الشمس بمفرده على أحد الشواطئ.

ويمتد الفيلم الوثائقي الجديد عن زعيم كوريا الشمالية لمدة ساعة وخمس وأربعين دقيقة تقريبًا وتشمل مشاركة كيم في اجتماعات حزب العمال الحاكم والكثير من مشاريع البناء والزراعة والشؤون العسكرية.

المصدر: AP