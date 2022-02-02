الشرطة تفرق "قافلة احتجاجية" من شاحنات تتدفق على الحدود الأمريكية الكندية
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أوقفت السلطات الكندية قافلة احتجاجية من شاحنات ومركبات أخرى كانت تغلق معبرا حدوديا رئيسيا بين الولايات المتحدة وكندا في كوتس.
ونظم الاحتجاج في أحد أكثر موانئ الدخول ازدحاما على الحدود بين كندا والولايات المتحدة منذ يوم السبت كجزء من احتجاج كبير في العاصمة الكندية أوتاوا ضد تفويضات اللقاح وغيرها من قيود COVID-19.
المصدر: AP
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