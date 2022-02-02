لقطات جوية توثق حجم خسائر الانهيار الأرضي في الإكوادور
فيديوهات
تابعوا RT على
تظهر لقطات جوية حجم الدمار الشامل الذي خلفه انزلاق التربة في عاصمة الإكوادور يوم الثلاثاء.
واجتاحت موجات طينية المنازل والمركبات والدراجات النارية والناس في عدة أحياء عقب أمطار غزيرة ضربت المدينة ليلة الاثنين.
وأكدت السلطات مصرع ما لا يقل عن 22 شخصا جراء الحادث.
المصدر: AP
تابعوا RT على
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.