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لقطات جوية توثق حجم خسائر الانهيار الأرضي في الإكوادور

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تظهر لقطات جوية حجم الدمار الشامل الذي خلفه انزلاق التربة في عاصمة الإكوادور يوم الثلاثاء.

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واجتاحت موجات طينية المنازل والمركبات والدراجات النارية والناس في عدة أحياء عقب أمطار غزيرة ضربت المدينة ليلة الاثنين.

وأكدت السلطات مصرع ما لا يقل عن 22 شخصا جراء الحادث.

المصدر: AP

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