لقطات جوية توثق حجم خسائر الانهيار الأرضي في الإكوادور

تابعوا RT على

تظهر لقطات جوية حجم الدمار الشامل الذي خلفه انزلاق التربة في عاصمة الإكوادور يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

واجتاحت موجات طينية المنازل والمركبات والدراجات النارية والناس في عدة أحياء عقب أمطار غزيرة ضربت المدينة ليلة الاثنين.

وأكدت السلطات مصرع ما لا يقل عن 22 شخصا جراء الحادث.

المصدر: AP