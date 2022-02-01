لقطات تحبس الأنفاس لانحراف طائرة لحظة الهبوط في مطار هيثرو

فشلت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في الهبوط للمرة الأولى على مدرج مطار هيثرو بسبب رياح عاتية ضربت المنطقة يوم الاثنين.

ولامست عجلات الطائرة المدرج لكن الطائرة تأرجحت من جانب إلى آخر وسط هبوب رياح قوية أجبرت الطيار على العودة إلى الهواء.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها منصة البث المباشر Big Jet TV محاولة الهبوط الدرامية.

وتمكن الطيار من تنفيذ الهبوط بنجاح خلال محاولة ثانية.

المصدر: AP