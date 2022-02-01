فتاة إيرانية تخرج عن المحظور في اجتماع رسمي

في اجتماع ثقافي رسمي بإيران، علقت على بابه صورة المرشد الأعلى، شدت شابة مشاركة كانت المرأة الوحيدة التي ظهرت في المشهد، بمواويل شرقية بصوت شجي.

وذكر موقع إيران بالعربي تحت عنوان( فتاة تخرج عن المحظور) أن الاجتماع كان لدائرة الثقافة الإرشاد الإسلامي في مدينة كرج في غرب العاصمة طهران، وأنه كان مكرس لتكريم سكان محافظة البرز من القومية التركية الأذربيجانية.

وأفيد بأن الشابة تغنت بمواويل باللغة التركية، وقد نالت استحسان وإعجاب الحاضرين وتصفيقهم على الرغم من أنها تجاوزت المحظور.

المصدر: إيران بالعربي