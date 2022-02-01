الكوريون الشماليون يحتفلون بعيد رأس السنة القمرية
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انطلقت في كوريا الشمالية احتفالات عيد رأس السنة القمرية حيث وضع الكوريون الشماليون إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لزعيمهما السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.
وبهذه المناسبة يتمتع مواطنو كوريا الشمالية في هذا العام بيومين من العطلة الرسمية.
المصدر: AP
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