انتشال حافلة من أنقاض جسر بيتسبرغ المنهار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saqe
نشرت وكالة أسوشيتد برس لقطات تظهر عملية انتشال حافلة وسيارات من تحت أنقاض جسر انهار في مدينة بيتسبورغ الأمريكية الأسبوع الماضي.
ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيتسبورغ وكانت على الجسر عدة مركبات منها حافلة لحظة انهياره.
ولم يؤد الانهيار لحسن الحظ إلى خسائر بشرية.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.