 
مباشر

انتشال حافلة من أنقاض جسر بيتسبرغ المنهار

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saqe

نشرت وكالة أسوشيتد برس لقطات تظهر عملية انتشال حافلة وسيارات من تحت أنقاض جسر انهار في مدينة بيتسبورغ الأمريكية الأسبوع الماضي.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيتسبورغ وكانت على الجسر عدة مركبات منها حافلة لحظة انهياره.

ولم يؤد الانهيار لحسن الحظ إلى خسائر بشرية.

إقرأ المزيد
انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن
انهيار جسر في بنسلفانيا قبل ساعات من زيارة بايدن
إقرأ المزيد
تصوير جوي لموقع انهيار جسر في الولايات المتحدة
تصوير جوي لموقع انهيار جسر في الولايات المتحدة

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا