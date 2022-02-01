انتشال حافلة من أنقاض جسر بيتسبرغ المنهار

نشرت وكالة أسوشيتد برس لقطات تظهر عملية انتشال حافلة وسيارات من تحت أنقاض جسر انهار في مدينة بيتسبورغ الأمريكية الأسبوع الماضي.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيتسبورغ وكانت على الجسر عدة مركبات منها حافلة لحظة انهياره.

ولم يؤد الانهيار لحسن الحظ إلى خسائر بشرية.

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المصدر: AP