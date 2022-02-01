 
مباشر

أسطول الشمال الروسي يصد هجوما للعدو المفترض بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ في القطب الشمالي

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sal8

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مشاة الأسطول الشمالي صدوا هجوما للعدو المفترض بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بمناورات في منطقة بيتشينيغسكي بمقاطعة مورمانسك شمال غربي البلاد.

وأجرت مشاة البحرية الروسية التدريبات في القطب الشمالي باستخدام صواريخ "غراد" وقذائف الهاون Nona-S ومدافع Gvozdika ذاتية الحركة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا