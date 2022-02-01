أسطول الشمال الروسي يصد هجوما للعدو المفترض بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ في القطب الشمالي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مشاة الأسطول الشمالي صدوا هجوما للعدو المفترض بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بمناورات في منطقة بيتشينيغسكي بمقاطعة مورمانسك شمال غربي البلاد.

وأجرت مشاة البحرية الروسية التدريبات في القطب الشمالي باستخدام صواريخ "غراد" وقذائف الهاون Nona-S ومدافع Gvozdika ذاتية الحركة.

المصدر: وكالات