الرئيس الإسرائيلي يلتقي حاكم دبي ويزور معرض إكسبو 2020

استقبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ‏في معرض "إكسبو 2020 دبي" اليوم الاثنين، وذلك ضمن زيارته الرسمية الأولى للإمارات.‏

ونشرت وكالة وام الإماراتية للأنباء صورا للقاء حاكم دبي مع رئيس إسرائيل مضيفة أنه خلال اللقاء أشار سموه إلى أن مشاركة إسرائيل في المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون.

وفي وقت سابق من اليوم حضر إسحاق هرتسوغ معرض إكسبو 2020 في دبي، والذي سبق للحوثيين أن هددوا باستهدافه، وألقى خطابا أشاد فيه بالابتكارات الإسرائيلية والتعاون الاقتصادي المتنامي مع الإمارات.

وقال هرتسوغ إن "الإسرائيليين والإماراتيين يقفون سويًا ويتعلمون ثقافات ولغات بعضهم البعض."

كما حث بقية الدول على الاعتراف بإسرائيل كجزء مما يسمى باتفاقات إبراهيم.

المصدر: وكالات + AP