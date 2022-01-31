السوريون يعودون إلى ديارهم بعد استعادة "قسد" السيطرة على السجن في الحسكة

شوهد السوريون بالعشرات وهم يعودون إلى حي غويران في محيط سجن الحسكة، يوم الأحد، بعد ورود أنباء عن استسلام آخر معقل لمقاتلي تنظيم "داعش".

وقد أفادت الأمم المتحدة بأن حوالي 45 ألف شخص نزحوا بسبب القتال.

واندلع القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" في أعقاب هجوم التنظيم على سجن غويران الذي كان يضم حوالي 3500 من مقاتلي داعش المسجونين، مما أجبر الآلاف من سكان الأحياء المجاورة على الفرار.

وبحسب تقارير إعلامية، ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ هجوم "داعش" على السجن في 20 يناير إلى 7 مدنيين و180 من عناصر التنظيم و73 من قوات سوريا الديمقراطية. وبحسبما ورد، تم القبض على أكثر من 100 سجين هارب.

المصدر: رابتلي