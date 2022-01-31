الجنود السوريون يتدربون على إطلاق النار من منظومات الدفاع الجوي المحمولة
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طور العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون برنامجا خاصا للتعليم العسكري لوحدات الدفاع الجوي بوتائر متسارعة يسمح بتقليص تدريب المدافعين من 6 أشهر إلى أسبوعين.
وتشمل عملية التدريب الفصول النظرية لدراسة خصائص أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والاختبار العملي للكشف وتحديد ومرافقة الهدف الجوي، بالإضافة إلى عمليات الإطلاق التدريبية.
وفي الختام يقوم العسكريون السوريون بالتدريب على مهام نشاط الوحدات في ظروف استخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار والقمع الإلكتروني من قبل العدو المفترض، كما يتدربون على إطلاق النار من منظومات ستريلا 2 للدفاع الجوي المحمولة.
المصدر: RT
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